Анчелотти высказался об игре Гюлера в «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление турецкого хавбека Арды Гюлера в поединке с «Реал Сосьедадом» (2:0) в рамках пятого тура испанского чемпионата.

«Мне понравилась игра Гюлера. Его способности в середине поля дают команде больше возможностей», - передает слова итальянского специалиста Diario AS.

По итогам пяти туров «Реал» с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла. Следующий поединок «королевский» клуб сыграет в Лиге чемпионов УЕФА против немецкого «Штутгарта» 17 сентября.