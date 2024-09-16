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Беллингем поделился мыслями о давлении в «Реале»

16 Сентября 2024 • 05:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
21.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что его не беспокоит критика.

Старт нынешнего сезона складывается для англичанина не столь удачно, как начало прошлого: 21-летний игрок успел провести всего два матча, после чего выбыл из-за травмы.

Отвечая на вопрос о своём пребывании в «Реале», Беллингем признался, что готов к требованиям, которые предъявляются в клубе такого ранга.

«Конечно, приятнее играть в лучшем клубе мира, в удивительном городе, с прекрасными товарищами, но иногда сталкиваться с критикой, чем выступать где-то, где нет давления и не так весело. Это часть игры. Речь идёт о том, чтобы показать, почему я заслуживаю носить эту футболку», – приводит Madrid Zone слова Джуда.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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