Беллингем поделился мыслями о давлении в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что его не беспокоит критика.

Старт нынешнего сезона складывается для англичанина не столь удачно, как начало прошлого: 21-летний игрок успел провести всего два матча, после чего выбыл из-за травмы.

Отвечая на вопрос о своём пребывании в «Реале», Беллингем признался, что готов к требованиям, которые предъявляются в клубе такого ранга.

«Конечно, приятнее играть в лучшем клубе мира, в удивительном городе, с прекрасными товарищами, но иногда сталкиваться с критикой, чем выступать где-то, где нет давления и не так весело. Это часть игры. Речь идёт о том, чтобы показать, почему я заслуживаю носить эту футболку», – приводит Madrid Zone слова Джуда.