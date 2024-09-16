Симеоне прокомментировал первый гол Хулиана Альвареса за «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о первом голе Хулиана Альвареса после прихода в команду.

24-летний форвард отметился дебютным мячом в своём пятом поединке за «матрасников». Произошло это в матче Ла Лиги против «Валенсии» (3:0). Аргентинец установил на табло окончательный счёт, поразив ворота «летучих мышей» на 94-й минуте.

«То, как вся команда праздновала гол Альвареса, как радовались болельщики, говорит о многом. Для нас было важно, чтобы он забил, потому что это позволит ему чувствовать себя свободнее. Я не могу читать его мысли, я не был нападающим, но он живёт ради голов и острых ощущений от таких ситуаций. Он оказался там, где должен был быть, и сделал своё дело. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.