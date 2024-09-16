Педри объяснил, почему отпраздновал гол с Фликом

Футболист «Барселоны» Педри рассказал, почему решил отпраздновать забитый мяч с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Полузащитник стал автором четвёртого гола «сине-гранатовых» во встрече Ла Лиги с «Жироной» (4:1), которая прошла в воскресенье.

«Мой гол был посвящён Флику. Перед матчем я сказал ему, что отпраздную с ним, если забью», – приводит BarcaTimes слова Педри.

Сам немецкий наставник в шутку заявил, что хавбек обязан отмечать голы вместе с ним, если хочет выходить на поле.

Победа над «Жироной» стала для «Барселоны» пятой в пяти стартовых матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги.