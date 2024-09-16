Педри: «Флик просит нас прессинговать с первых минут»

Полузащитник «Барселоны» Педри побеседовал с журналистами после победы над «Жироной» (4:1).

Коллектив Ханса-Дитера Флика забил четыре безответных мяча к 64-й минуте. В оставшееся время хозяева поля смогли отыграть один гол.

«Мы знали, что будет трудная игра. «Жирона» играет в очень хороший футбол, но мы были полностью сосредоточены.

Тренер просит нас высоко прессинговать с первых минут матча. Мы с самого начала знали, что должны делать. Прессинг очень помогает нам», – заявил в послематчевом интервью испанским СМИ Педри, забивший последний гол «Барселоны» в поединке.

«Сине-гранатовые» выиграли все пять матчей на старте сезона в Ла Лиге.