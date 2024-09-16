​Хесус Навас установил рекорд «Севильи», побив Рамоса

В пятом туре испанского чемпионата «Севилья» с минимальным преимуществом переиграла на своём поле «Хетафе», а первую победу своему клубу в сезоне принёс, конечно же, ветеран Хесус Навас, забивший единственный гол встречи.

Он установил новый рекорд «Севильи», став самым возрастным игроком клуба, забивавшим в Примере - на сегодня Навасу 38 лет 298 дней. Предыдущий рекорд продержался совсем недолго, лишь шесть месяцев - в марте его установил было Серхио Рамос, забивший ровно в 38 лет в ворота «Хетафе».

В следующем матче чемпионата «Севилья» сыграет на другом конце страны с басками из «Алавеса».