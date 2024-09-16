​«Барселона» забила уже 17 голов в пяти матчах - такого дебюта не было семь лет

В пятом туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» уверенно переиграла на чужом поле «Жирону», забив той четыре мяча. И сейчас после пяти туров у каталонцев уже семнадцать забитых мячей, семь из которых влетели в ворота несчастного «Вальядолида» в предыдущем туре.

Такой показатель не является рекордным для «Барсы», но столь успешно она не начинала сезон в смысле забитых голов с 2017 года. Тогда в первых пяти матчах также были забиты семнадцать голов.

В результате каталонский суперклуб лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, а в следующем туре он сыграет с «Вильярреалом».