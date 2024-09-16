Ольмо забил в первых трёх матчах за «Барселону» - такого не было с 2011-го

В пятом туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» уверенно переиграла на чужом поле «Жирону», забив той четыре мяча. Один из них записал на свой счёт Дани Ольмо, который забил в своих первых трёх матчах за клуб.

Последним игроком, кому удавалось такое до Ольмо, был Сеск Фабрегас в 2011 году. Также это сделал Златан Ибрагимович в 2009 году - и это единственные игроки в 21-м веке, которым удавалось что-то подобное в составе «Барселоны».

В результате каталонский суперклуб лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, а в следующем туре он сыграет с «Вильярреалом».