​Левандовски сыграл свой сотый матч за «Барселону»

В пятом туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» уверенно переиграла на чужом поле «Жирону», забив той четыре мяча. Так команда приличествующим образом отметила юбилей польского нападающего Роберта Левандовски, который, как оказалось, сыграл свой сотый матч за «Барселону».

Впервые это случилось 13 августа 2022 года - тот матч, однако, закончился бледной нулевой ничьей с «Райо Вальекано». За эти сто матчей Роберт Левандовски забил 63 гола и сделал 18 голевых передач. Лишь уругвайский нападающий Луис Суарес забил больше голов за свои первые сто матчей с «Барселоной» - 88.