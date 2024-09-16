​Во время матча «Реал Сосьедада» с мадридским «Реалом» погиб болельщик

«Реал Сосьедад» проиграл мадридскому «Реалу» в матче пятого тура испанского чемпионата, но это была не единственная неприятность на «Аноэте» в этот, определённо, не очень удачный вечер. Как оказалось, во время матча погиб болельщик, который сорвался с лестницы и получил травму головы.

Несмотря на все усилия врачей госпиталя «Доностия», куда был доставлен пострадавший, он скончался. Сейчас полиция расследует обстоятельства случившегося.

Руководство «Реал Сосьедада» уже выразило через свою пресс-службу соболезнования семье погибшего, а следующий матч футболисты команды проведут с чёрными повязками на рукавах футболок.