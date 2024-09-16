Флик: «Педри должен обнимать меня после каждого гола, если хочет играть»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обсудил с журналистами выступление полузащитника Педри после матча с «Жироной» (4:1).

Испанец забил четвёртый гол «сине-гранатовых» на 64-й минуте воскресного матча, а спустя пять минут был заменён.

«Я уже сказал Педри, что он должен подходить и обнимать меня после каждого гола, если хочет играть», – в шутку заявил немецкий тренер, слова которого приводит Barca Universal.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после пяти туров – команда Флика выиграла все пять матчей. Отрыв от мадридских «Реала» и «Атлетико», делящих вторую строчку, составляет четыре очка.