Симеоне назвал сильные качества Галлахера

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о важности полузащитника Конора Галлахера для команды.

В воскресном матче Ла Лиги англичанин забил свой первый гол за «матрасников», поразив ворота «Валенсии». После завершения встречи наставник мадридцев рассказал, что думает об игроке.

«Галлахер – трудолюбивый, качественный игрок, очень полезный. Он постоянно отбирает мяч, выкладывается на 100% в каждом эпизоде. Он пришёл к нам с большим энтузиазмом. Нам нужен такой футболист в центре поля, он явно делает нас сильнее», – заявил в послематчевом интервью испанским СМИ Диего Симеоне.

«Атлетико» приобрёл Конора Галлахера у «Челси» в прошлом месяце за 42 млн евро.