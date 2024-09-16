«Атлетико» – лидер топ-5 лиг по домашним победам с начала прошлого сезона

Мадридский «Атлетико» вновь оправдал статус «домашней» команды, обыграв в родных стенах «Валенсию» (3:0).

Три очка «матрасникам» принесли точные удары Конора Галлахера, Антуана Гризманна и Хулиана Альвареса. В 30 домашних поединках всех турниров с начала прошлого сезона коллектив Диего Симеоне одержал 25 побед (при двух ничьих и трёх поражения) – лучший показатель в пяти ведущих европейских лигах за обозначенный период наряду с английским «Ливерпулем», который, однако, провёл на один матч больше (25 побед, три ничьи и три поражения).

Улучшить и без того впечатляющую статистику «Атлетико» может уже в четверг, когда примет на своём поле немецкий «РБ Лейпциг» во встрече Лиги чемпионов.