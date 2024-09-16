Хулиан Альварес впервые забил за «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес дождался дебютного гола в новой команде.

Аргентинец отличился на 94-й минуте матча Ла Лиги против «Валенсии», установив на табло итоговый счёт (3:0). Для 24-летнего игрока это первый гол в составе «матрасников» – ему потребовалось пять матчей.

Трансфер форварда, купленного у «Манчестер Сити», обошёлся «Атлетико» в 75 млн евро без учёта бонусов. Переход состоялся в августе.

В четверг команда Диего Симеоне стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против немецкого «РБ Лейпцига». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.