«Атлетико» без проблем разгромил «Валенсию»

В пятом туре Ла Лиги «Атлетико» на протяжении всего матча терзал оборону «Валенсии», главного аутсайдера сезона.

В первом тайме Маркос Льоренте с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Антуан Гризманн на мгновение опередил защитника и в одно касание пробил рядом с правой штангой. Уго Гильямон с правого фланга отдал неудачный пас назад на своего голкипера, Александр Сорлот мяч перехватил, по центру вышел к воротам и с 10 метров пробил точно в голкипера. На 39-й минуте Родриго де Пауль получил мяч перед штрафной соперника, но сам бить не стал, а отдал проникающий пас вперёд на Конора Галлахера, который снаряд принял, а затем с семи метров пробил в правый нижний угол - 1:0.

В начале второго тайма Льоренте от правого угла штрафной навесил в центр, Сэмуел Лино пробить головой не сумел, зато мяч отскочил к Гризманну, который с близкого расстояния уверенно переиграл кипера - 2:0. Анхель Корреа классно разобрался на правом фланге и покатил мяч на Льоренте, который с острого угла пробил в ближний верхний угол и угодил в штангу. На 90-й минуте Родриго Рикельме слева на скорости ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр, мяч попал в кипера и отскочил к Хулиану Альваресу, который с близкого расстояния поразил уже пустой створ - 3:0.

«Атлетико» с 11 очками делит второе место, у «лос чес» один балл и 20-я строчка.