Галлахер забил первый гол за «Атлетико»

Полузащитник Конор Галлахер отпраздновал свой первый забитый мяч в составе мадридского «Атлетико».

Англичанин поразил ворота «Валенсии», открыв счёт на 39-й минуте поединка пятого тура Ла Лиги. Для 24-летнего футболиста это первый гол в цветах «матрасников». Сегодняшний матч – лишь третий для хавбека в команде Диего Симеоне.

Напомним, что Конор Галлахер перебрался в «Атлетико» в прошлом месяце из лондонского «Челси». Стоимость трансфера оценивается в 42 млн евро.

На сайте LiveResult.ru можно увидеть текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» – «Валенсия», проходящей в эти минуты.