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Чемпионат Испании. Ла Лига

Галлахер забил первый гол за «Атлетико»

15 Сентября 2024 • 23:15 Комментировать
Атлетико М
3:0
Валенсия
окончен

Полузащитник Конор Галлахер отпраздновал свой первый забитый мяч в составе мадридского «Атлетико».

Англичанин поразил ворота «Валенсии», открыв счёт на 39-й минуте поединка пятого тура Ла Лиги. Для 24-летнего футболиста это первый гол в цветах «матрасников». Сегодняшний матч – лишь третий для хавбека в команде Диего Симеоне.

Напомним, что Конор Галлахер перебрался в «Атлетико» в прошлом месяце из лондонского «Челси». Стоимость трансфера оценивается в 42 млн евро.

На сайте LiveResult.ru можно увидеть текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» – «Валенсия», проходящей в эти минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
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