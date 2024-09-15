Флик оценил игру «Барселоны» после разгрома «Жироны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями об игре своей команды.

«Сине-гранатовые» одержали пятую победу кряду, одолев другой каталонский коллектив – «Жирону» (4:1). Ламин Ямаль отметился дублем, поразив ворота на 30-й и 37-й минутах, а после перерыва отличились Дани Ольмо и Педри – их имена зажглись на табло на 47-й и 64-й минутах соответственно. За хозяев на 80-й минуте забил Кристиан Стуани.

«Мы действуем с уверенностью в себе, которую обрели с самых первых матчей. В нашей игре видна организованность, компактность, команда выглядит единым целым. Думаю, мы могли забить ещё несколько голов.

Чем я больше всего горжусь? Всем сразу. Если мы будем так прессинговать, нашей линии защиты будет проще обороняться, а полузащитники смогут чаще получать мяч», – заявил на послематчевой пресс-конференции Флик.