Мичел: «Барселона» показала, что мы далеки от её уровня»

Главный тренер «Жироны» Мичел впечатлён игрой «Барселоны» в матче против своей команды.

«Сине-гранатовые» взяли верх в каталонской битве – 4:1. Дублем в составе гостей отметился Ламин Ямаль, ещё по мячу забили Дани Ольмо и Педри. «Жирона» смогла ответить лишь голом престижа, автором которого стал Кристиан Стуани.

«Неназначенный пенальти? Я не чувствую несправедливости. Сегодня «Барселона» показала нам, что мы далеки от её уровня», – приводит Barca Universal слова Мичела из послематчевого интервью.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 15 набранными очками, «Жирона» – седьмая с семью баллами.