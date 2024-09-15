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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» в меньшинстве одолел «Лас-Пальмас»

15 Сентября 2024 • 21:28 Комментировать
Лас-Пальмас
2:3
Атлетик Б

Хорошо играющий дома «Лас-Пальмас» принимал «Атлетик» в матче пятого тура Ла Лиги. Баски обеспечили себе хороший задел в счете в первом тайме. Уже на седьмой минуте Ойян Сансет открыл счет. Также Нико с Иньяки Уильямсом разыграли комбинацию, и младший брат поразил ворота - 0:2.

Микель Хаурегисар оставил «Атлетик» в меньшинстве на 56-й минуте по причине грязного фола. Тут же со штрафного Сандро Рамирес закрутил мяч в сетку - 1:2. Тем не менее, гости отличились снова, точку в атаке поставил Айтор Паредес. На 83-й минуте после подачи корнера забил ударом головой Алекс Муньос (2:3).

«Лас-Пальмас» с двумя очками идет вторым с конца, соперник - делит шестое место с 7 пунктами.

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:3Атлетик Б
  7'Сансет Ойян (0:1)
  30'Уильямс Нико (0:2)
(1:2) Рамирес Сандро58'  
  76'Паредес Айтор (1:3)
(2:3) Муньос Алекс83'  
Силлессен ЯсперПарк МарвинСуарес Алехандро  27' 46' (Муньос Алекс ( 46') Маккенна Скотт 77' (Бенито Рамирес ( 77') Мармоль МикаРамирес СандроМуньос Хави 63' (Силва Фабио ( 63') Родригес КирьянКампанья Хосе 46' (Гонсалес Фабио ( 46') Молейро АльбертоМакбарни Оливер 77' (Мата Хайме ( 77')
Запасные: Кардона МаркФустер МануэльЛуаодис ЭнзоРосада ВикторХоркаш ДинкоЭссугу ДариуХерцог Хуанма
Агирреcабала ХуленДе Маркос Оскар 77' (Горосабел Андони ( 77') Вивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеХаурегисар Микель  22'  56'Руис Иньиго  45' 59' (Весга Микель ( 59') Уильямс ИньякиСансет Ойян 71' (Беренгер Алекс ( 71') Уильямс Нико 71' (Гомес Унаи ( 71') Гурусета Горка 59' (Прадос Беньят ( 59')
Запасные: Бойро АдамаЭррера АндерСеррано НикоАлекс ПадильяДжало АльвароЛекуе ИньигоНуньес Унай
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Лас-Пальмас

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