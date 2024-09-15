«Атлетик» в меньшинстве одолел «Лас-Пальмас»

Хорошо играющий дома «Лас-Пальмас» принимал «Атлетик» в матче пятого тура Ла Лиги. Баски обеспечили себе хороший задел в счете в первом тайме. Уже на седьмой минуте Ойян Сансет открыл счет. Также Нико с Иньяки Уильямсом разыграли комбинацию, и младший брат поразил ворота - 0:2.
Микель Хаурегисар оставил «Атлетик» в меньшинстве на 56-й минуте по причине грязного фола. Тут же со штрафного Сандро Рамирес закрутил мяч в сетку - 1:2. Тем не менее, гости отличились снова, точку в атаке поставил Айтор Паредес. На 83-й минуте после подачи корнера забил ударом головой Алекс Муньос (2:3).
«Лас-Пальмас» с двумя очками идет вторым с конца, соперник - делит шестое место с 7 пунктами.
Протокол игры
|7'Сансет Ойян (0:1)
|30'Уильямс Нико (0:2)
|(1:2) Рамирес Сандро58'
|76'Паредес Айтор (1:3)
|(2:3) Муньос Алекс83'
Силлессен Яспер•Парк Марвин•Суарес Алехандро 27'46' (Муньос Алекс (46') •Маккенна Скотт77' (Бенито Рамирес (77') •Мармоль Мика•Рамирес Сандро•Муньос Хави63' (Силва Фабио (63') •Родригес Кирьян•Кампанья Хосе46' (Гонсалес Фабио (46') •Молейро Альберто•Макбарни Оливер77' (Мата Хайме (77')
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар77' (Горосабел Андони (77') •Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Хаурегисар Микель 22'• 56'Руис Иньиго 45'59' (Весга Микель (59') •Уильямс Иньяки•Сансет Ойян71' (Беренгер Алекс (71') •Уильямс Нико71' (Гомес Унаи (71') •Гурусета Горка59' (Прадос Беньят (59')
15 сентября. Стадион "Гран Канария".
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