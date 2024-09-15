«Атлетик» в меньшинстве одолел «Лас-Пальмас»

Хорошо играющий дома «Лас-Пальмас» принимал «Атлетик» в матче пятого тура Ла Лиги. Баски обеспечили себе хороший задел в счете в первом тайме. Уже на седьмой минуте Ойян Сансет открыл счет. Также Нико с Иньяки Уильямсом разыграли комбинацию, и младший брат поразил ворота - 0:2.

Микель Хаурегисар оставил «Атлетик» в меньшинстве на 56-й минуте по причине грязного фола. Тут же со штрафного Сандро Рамирес закрутил мяч в сетку - 1:2. Тем не менее, гости отличились снова, точку в атаке поставил Айтор Паредес. На 83-й минуте после подачи корнера забил ударом головой Алекс Муньос (2:3).

«Лас-Пальмас» с двумя очками идет вторым с конца, соперник - делит шестое место с 7 пунктами.