«Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму в матче пятого тура чемпионата Испании с «Жироной» (4:1).

26-летний хавбек вышел на поле в стартовом составе «Барселоны», но был вынужден замениться на 61-й минуте.

Как сообщает журналист Хави Мигель, Ольмо будет отсутствовать примерно от семи до десяти дней, поэтому точно пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов против «Монако».

В текущем сезоне Ольмо провел три матча в Ла Лиге и отметился тремя забитыми голами.

Встреча первого тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной» состоится 19 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.