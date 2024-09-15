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Этьен Капу подался в... баскетболисты

15 Сентября 2024 • 19:41 Комментировать

Бывший французский футболист Этьен Капу, в начале минувшего лета покинувший «Вильярреал», уже нашёл себе новое рабочее место. Он поддерживает форму игрой в баскетбол - такой способ, по его словам, помогает ему сохранять рабочую форму.

Капу надеется, что в скором времени он всё-таки получит приглашение от футбольного клуба и вернётся на зелёное поле. Пока же он тренируется с «КБ Ховенс Элиана», и даже успел сыграть в товарищеской встрече с «Морверде», в которой его команда, к тому же, выиграла со счётом 78:70.

Напомним, что, помимо «Вильярреала», Капу успел поиграть в «Тулузе», «Уотфорде» и «Тоттенхэме». 

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Евро-Футбол.Ру,
Этьен Капу
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