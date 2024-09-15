«Барселона» забила 11 голов за два последних матча

Сегодня, 15 сентября, «Барселона» встречалась на выезде с «Жироной» в рамках пятого тура чемпионата Испании.

Каталонское дерби завершилось крупной победой «Барселоны» со счетом 4:1. Авторами голов у «сине-гранатовых» стали Ламин Ямаль (дубль), Дани Ольмо и Педри.

Стоит сказать, что «Барселона» второй матч подряд проводит очень результативно. В прошлом туре Ла Лиги команда Ханса-Дитера Флика разгромила дома «Вальядолид» со счетом 7:0. Таким образом, за последние два поединка каталонцы забили целых 11 мячей.

После пяти туров «Барселона» является единоличным лидером Ла Лиги, имея в копилке 15 очков. Отрыв от «Реала» составляет четыре балла.