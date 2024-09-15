«Барселона» легко разделалась с «Жироной»

В прошлом сезоне «Барселона» дважды уступила «Жироне» со счётом 2:4, а сегодня взяла убедительный реванш. На протяжении трети поединка команды присматривались друг к другу, а потом пошли голы. Ошиблись при выходе из обороны в атаку хозяева, Ламин Ямаль получил мяч в центре штрафной и сумел направить сферу под перекладину - 0:1. Вскоре подача с фланга от Рафиньи, мяч попал в защитника, после чего отскочил на Ямаля, который аккуратно уложил его в левый угол - 0:2. У «Жироны» был шанс вернуться в игру, но арбитр его отобрал - сначала был назначен пенальти за игру рукой Иньиго Мартинеса, но ВАР помог его отменить.

Сразу после перерыва получил Дани Ольмо передачу на правом краю штрафной, нанес удар с острого угла в дальнюю часть ворот, и сфера влетела впритирку со стойкой - 0:3. Пау Кубарси отдал передачу на Педри, который вошел в штрафную соперника, ушел от вратаря и отправил мяч в сетку - 0:4. На 80-й минуте прострел Кристиана Порту с правого края, в центре Кристиан Стуани получил мяч и пробил в цель - 1:4. В концовке был удален Ферран Торрес за грубость.

«Барселона» забила 17 голов в четырех матчах и уверенно лидирует. Соперник делит шестое место.