Ямаль оформил дубль за 7 минут

В эти минуты «Барселона» на выезде встречается с «Жироной» в рамках пятого тура чемпионата Испании.

На данный момент «сине-гранатовые» впереди со счетом 2:0. Оба мяча в составе «Барселоны» забил 17-летний вингер Ламин Ямаль, которому на оформление дубля потребовалось всего семь минут. Ямаль отличился на 30-й и 37-й минутах.

Для Ямаля игра против «Жироны» является пятой в текущем сезоне Ла Лиги. На счету футболиста три забитых гола и четыре результативные передачи.

Следить за ходом всех событий в матче «Жирона» - «Барселона» можно в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.