Миятович дал совет звезде «Реала» Винисиусу

После гола в матче против «Реал Сосьедада» нападающий «Реала» Винисиус Жуниор приложил палец к губам, призывая трибуны замолчать. В Испании сообщили, что так бразилец отреагировал на оскорбления в своей адрес.

Комментарий по поводу действия Винисиуса дал известный в прошлом футболист «Реала» Предраг Миятович.

«Он бросает камни к крышу своего дома. Ему нужно немного успокоиться, учитывая происходящее вокруг. Мы были очень рады голу, но потом были разочарованы празднованием. Зачем ему это нужно? Он вредит самому себе. Многие фанаты «Реала» любят Винисиуса, но огорчены его поведением», - цитирует Миятовича испанский Sport.