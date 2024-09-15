Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Миятович дал совет звезде «Реала» Винисиусу

15 Сентября 2024 • 17:54 Комментировать

После гола в матче против «Реал Сосьедада» нападающий «Реала» Винисиус Жуниор приложил палец к губам, призывая трибуны замолчать. В Испании сообщили, что так бразилец отреагировал на оскорбления в своей адрес.

Комментарий по поводу действия Винисиуса дал известный в прошлом футболист «Реала» Предраг Миятович.

«Он бросает камни к крышу своего дома. Ему нужно немного успокоиться, учитывая происходящее вокруг. Мы были очень рады голу, но потом были разочарованы празднованием. Зачем ему это нужно? Он вредит самому себе. Многие фанаты «Реала» любят Винисиуса, но огорчены его поведением», - цитирует Миятовича испанский Sport.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Предраг Миятович Винисиус Жуниор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 «Спартак» принял решение по Селихову «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» Кривцов отстранён от основы «Краснодара» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне
Спортивные новости
Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион «Нефтехимик» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Вальядолид Вальядолид
3
1
1.67 3.75 4.90
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Барселона Барселона
1
4
3.90 3.85 1.80
Видео
15.09.24 в 19:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Атлетик Б Атлетик Б
3.10 3.25 2.26
Видео
15.09.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.34 4.80 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Сентября
19:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила 11 голов за два последних матча
19:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» легко разделалась с «Жироной»
18:06 · Испания. Ла Лига
Ямаль оформил дубль за 7 минут
17:54 · Испания. Ла Лига
Миятович дал совет звезде «Реала» Винисиусу
17:41 · Испания. Ла Лига
Эксперт указал на важный секрет «Реала»
17:10 · Испания. Ла Лига
«Сельта» не оставила шансов «Вальядолиду»
16:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сохраняет интерес к де Йонгу слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 15
16:24 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления игрока «Реала» Диаса
16:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал объявление о травме игрока
15:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала состав на дерби с «Жироной»
15:54 · Испания. Ла Лига
Винисиус отреагировал на оскорбления фанатов во время матча
14:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил Карвахалю решение по его будущему
14:45 · Испания. Ла Лига
Два важных игрока вернулись в состав «Реала»
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отправил скаута посмотреть на двух игроков из АПЛ – известны имена
14:24 · Германия. Бундеслига
Клуб из Мадрида может перехватить топ-игрока у «Барселоны» слухи
13:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не продала Ямаля за 250 млн евро известному клубу
13:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила обезопасить Ямаля
12:52 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сделал подарок болбою во время матча 1
12:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти установил новый рекорд в «Реале»
11:49 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Рафиньи
11:08 · Англия. Премьер-лига
Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал»
11:01 · Испания. Ла Лига
Новый клуб претендует на Серхио Рамоса
10:32 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Барселоны» перешёл в российский клуб официально
09:27 · Испания. Ла Лига
У тренера «Барселоны» Флика спросили, кто выиграет «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем