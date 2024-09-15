Эксперт указал на важный секрет «Реала»

Испанский футбольный эксперт Гильем Балаге высказался о привлекательности мадридского «Реала» для топ-игроков.

«Престиж. Мы снова и снова видим, что в плане престижа мадридский «Реал» опережает всех остальных. Мбаппе, Эндрик и Беллингем могли бы уйти куда угодно и заработать больше денег в другом месте. Однако белая футболка, история и амбиции «Реала» - это то, с чем не может конкурировать ни один другой клуб. Это по-прежнему самая главная приманка», - сказал Балаге FourFourTwo.

Напомним, что в субботу «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счётом 2:0. Голы забили Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.