«Сельта» не оставила шансов «Вальядолиду»

В пятом туре чемпионата Испании «Сельта» по всем статьям переиграла «Вальядолид». На 22-й минуте Уго Альварес открыл счет ударом с левой ноги. Яго Аспас опасно бил, и кипер выручил, но Борха Иглесиас добавил мяч в сетку - 2:0. Сразу после перерыва Рауль Моро вернул интригу. На 82-й минуте Марио Мартин подвел «Вальядолид», получив красную карточку. Тут же Хави Родригес забил третий гол, но ВАР его отменил. Впрочем, счет стал 3:1 после попытки Анастасиоса Дувикаса.

«Сельта» ворвалась в топ-четверку. Соперник тоже на четвертой позиции, но с конца.