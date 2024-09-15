«Сельта» не оставила шансов «Вальядолиду»

В пятом туре чемпионата Испании «Сельта» по всем статьям переиграла «Вальядолид». На 22-й минуте Уго Альварес открыл счет ударом с левой ноги. Яго Аспас опасно бил, и кипер выручил, но Борха Иглесиас добавил мяч в сетку - 2:0. Сразу после перерыва Рауль Моро вернул интригу. На 82-й минуте Марио Мартин подвел «Вальядолид», получив красную карточку. Тут же Хави Родригес забил третий гол, но ВАР его отменил. Впрочем, счет стал 3:1 после попытки Анастасиоса Дувикаса.
«Сельта» ворвалась в топ-четверку. Соперник тоже на четвертой позиции, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Альварес Уго22'
|(2:0) Иглесиас Борха35'
|50'Моро Рауль (2:1)
|(3:1) Дувикас Анастасиос90'
Гуаита Висенте•Родригес Хави 68'89' (Айду Джозеф (89') •Старфельт Карл•Жаилсон Маркес75' (Алонсо Маркос (75') •Мингеса Оскар•Альварес Уго• 41'Сотело Хьюго 61'69' (Родригес Дамиан (69') •Пейнадо Франсиско•Аспас Яго•Дуран Пабло76' (Сведберг Виллиот (76') •Иглесиас Борха69' (Дувикас Анастасиос (69')
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез•Кёмерт Эрай64' (Юрич Станко (64') • 84'Озкаджар Дженк•Роза Лукас• 40'Перес Кике46' (Моро Рауль (46') •Мартин Марио• 81'Чуки 45'46' (Санчес Иван (46') •Амалла Селим 55'86' (Кенеди Роберт (86') •Дьедью Амат46' (Месегер Виктор (46') •Латаса Хуан 87'
15 сентября. Стадион "Балаидос".
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