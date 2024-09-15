Названы сроки восстановления игрока «Реала» Диаса

Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас получил травму в субботнем матча Ла Лиги против «Реал Сосьедада» и был заменён уже в первом тайме. «Сливочные» уже назвали диагноз Диаса, но ничего не сообщили о сроках восстановления футболиста.

Как сообщает в социальных сетях журналистка Аранча Родригес, Диас пропустит около трёх месяцев. Таким образом, вернуться на футбольное поле игрок сможет ближе к концу календарного года.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 17 сентября, - против «Штутгарта» дома в Лиге чемпионов. Напомним, что накануне «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» со счётом 2:0.