«Реал» сделал объявление о травме игрока

В субботу вечером «Реал» набрал три очка в Ла Лиге, обыграв на выезде «Реал Сосьедад» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, реализовавшие пенальти.

Неприятным моментом для «Реала» стала травма Браима Диаса. Атакующего полузащитника пришлось менять на Родриго уже по ходу первого тайма.

В воскресенье Диас прошёл обследование, и «Реал» сделал объявление по этому поводу на своём сайте. У Браима выявили травму длинной отводящей мышцы правой ноги. Сроки восстановления игрока «сливочные» не называют.

Ближайший матч «Реал» проведёт 17 сентября – против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.