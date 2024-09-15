Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала состав на дерби с «Жироной»

15 Сентября 2024 • 15:59 Комментировать
Жирона
...
Барселона
1 4.30 X 4.10 2 1.80
Через 1 ч. 0 мин.

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить в стартовом составе на дерби таких игроков:

Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Ольмо, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Матч между «Жироной» и «Барселоной» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в прошлом чемпионате «Жирона» дважды обыграла «Барселону» с одинаковым счётом 4:2.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона

Новости по матчу

Сегодня, 15 Сентября
15:59
«Барселона» назвала состав на дерби с «Жироной»
10:30
«Жирона» – «Барселона»: Возможные стартовые составы на каталонское дерби в чемпионате Испании 1
02:28
Жирона - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Бесплатный прогноз и ставка на матч Жирона – Барселона чемпионата Испании – 15 сентября 2024
14 Сентября
17:50
Прогноз на точный счёт матча Жирона — Барселона чемпионата Испании — 15 сентября 2024
17:17
«Барселона» хочет решить проблему Педри с помощью науки 1
13:20
Лондонский клуб летом хотел приобрести Фермина Лопеса
12:07
Актуальная ставка и прогноз на матч Барселона — Жирона чемпионата Испании — 15 сентября 2024
11:31
Деку объяснил, почему «Барселона» не смогла удержать Гиу
04:50
Деку: «Фати может вернуться на прежний уровень»
03:29
Директор «Фиорентины» рассказал, почему клуб отказался покупать Роке у «Барселоны»
01:39
Хави уверен, что высказывания о его работе в «Барселоне» несправедливы
00:35
Деку объяснил, почему выбор «Барселоны» пал на Флика
13 Сентября
23:51
Стало известно, почему переход Леау в «Барселону» был невозможен
23:42
Деку: «Я не понимаю разговоров о Френки де Йонге»
23:16
Деку ответил, может ли Холанн заменить Левандовски в «Барселоне» 2
23:12
Рафинья был очень счастлив, оформив свой первый хет-трик
22:41
«Барселона» нашла нового опорника
22:40
Флик определился с планами на Эрика Гарсию
22:37
Рафинья: «Попасть в «Барселону» непросто»
22:31
Деку: «Гави – это контракт сезона»
21:55
Рафинья - об игре за «Барселону»: «Минимальная задача - выиграть всё»
21:50
Рафинья рассказал о том, как проходит адаптация Ольмо
21:26
Стало известно, когда Флик привлечёт де Йонга к тренировкам в общей группе
19:20
Назван лучший игрок Ла Лиги в августе
12:14
Виктор: «Флик очень близок со своими игроками»
10:35
Тебас: «Нико Уильямс хотел в «Барселону», но клуб не смог позволить себе этот трансфер»
04:05
Ямаль – о первом месте «Барселоны»: «Реалу» сейчас больно» 10
03:34
В «Барселоне» боятся выпускать Фати на поле
02:00
Советник «ПСЖ» Кампуш: «Мне нравится Ямаль, отличный игрок»
01:23
Агент Нико Уильямса высказался о решении игрока не переходить в «Барселону»
01:06
Ямаль: «Хочу навсегда остаться в «Барселоне»
00:40
«Барселона» и «ПСЖ» могли обменяться игроками в конце лета
00:21
Ямаль оценил свои шансы в споре за «Золотой мяч»
00:03
Ямаль ответил на вопрос о переходе Нико Уильямса в «Барселону»
12 Сентября
23:37
Ямаль: «Невозможно достичь уровня Месси» 5
23:01
Деку рассказал, в чём секрет успеха Ямаля
22:44
«Барселона» обсудила новые контракты с пятью игроками
21:42
Гави не выйдет на поле раньше октября
17:18
Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой 11
13:29
Гави возобновил тренировки с «Барселоной»
10:51
Если Араухо не продлит контракт с «Барселоной», клуб продаст игрока следующим летом
04:14
Гави хочет поскорее вернуться на поле, но в «Барселоне» не спешат
02:06
Деку оценил вклад Хави в развитие «Барселоны»
00:38
Деку: «Ямаль играл бы даже в «Барселоне» лучших времён»
00:07
Спортивный директор «Барселоны» Деку: «Нужно быть осторожными с молодыми игроками»
11 Сентября
23:06
Ромеу не сможет сыграть против «Барселоны» из-за пункта в арендном договоре 2
22:48
В «Барселоне» определились с планами на Фати
22:24
«Барселона» ищет нового правого защитника – известны две кандидатуры 2
22:10
«Я буду очень много работать, не время спать» – новый защитник «Барселоны Атлетик» Одуро
21:32
«Жирона» с «Атлетико» - самые «бегающие» команды Ла Лиги
11:43
Деку рассказал о сорвавшемся трансфере Нико Уильямса 2
10:45
«Аль-Хиляль» предлагал 100 миллионов евро за Рафинью
05:14
Гави возвращается к командным тренировкам «Барселоны»
04:50
Защитник «Жироны» оценил силу «Барселоны»
04:13
Деку: «Барселоне» не придётся часто выходить на рынок, если молодые игроки будут проявлять себя»
01:01
Деку: «Барселона» могла продать Рафинью, но мы не хотели терять важных игроков»
10 Сентября
22:43
Деку ответил, считает ли состав «Барселоны» слишком коротким
22:19
Деку объяснил, почему Ольмо был необходим «Барселоне»
19:29
Ракитич объяснил, почему выиграл только одну Лигу чемпионов с «Барселоной»
18:47
Ямаль — лучший молодой игрок Ла Лиги в августе
13:58
Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Зачем обманывать людей?» 1
04:20
Флик заблокировал уход трёх игроков «Барселоны» летом
03:37
Ямаль – лучший по голевым передачам в 2024 году, де Брёйне – второй 4
01:03
В «Барселоне» всё ещё не знают, когда вернётся де Йонг
09 Сентября
23:07
Ферран Торрес даже не рассматривал варианты ухода из «Барселоны»
21:13
Берналь подпишет контракт с «Барселоной», но пропустит его половину
19:21
«Я бы подписал любой контракт, предложенный клубом» - голкипер Тенас об уходе из «Барселоны»
17:34
Жюли: Дети не верят, что я играл с Месси 1
16:34
Назван лучший тренер августа в Ла Лиге
15:35
Стало известно, когда Берналь вернётся на поле после травмы «крестов»
14:49
Директор «Жироны»: Трансфер Виктора в «Барселону» показывает, как хороша наша академия 1
11:17
Мингеса может вернуться в «Барселону»
03:57
«Барселона» – лидер топ-5 лиг по остроте у чужих ворот, «Реал» – третий
03:12
«Барселона» претендует на трансферную цель «Ювентуса» и «Интера»
00:23
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
08 Сентября
23:32
«Барселона» начала работу над подписанием звезды Бундеслиги
17:38
Летом «Барселона» отказалась продавать защитника арабскому клубу
07 Сентября
13:26
Араухо всё ещё не ответил на предложение «Барселоны» по новому контракту 1
12:44
Де Йонг не хочет продлевать контракт с «Барселоной» 2
11:34
Роке высказался о неудачном периоде в «Барселоне»
11:01
Пау Виктор: «Когда узнал о трансфере в «Барселону», у меня потекли слёзы» 1
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
02:13
Хави разочаровали слова Педри
06 Сентября
20:34
Кубарси: «Я благодарен Флику за доверие»
17:07
Фати может сыграть с «Жироной»
04:24
Педри рассказал о состоянии Гави
05 Сентября
20:19
«Барселона» посоветовала де Йонгу сделать операцию
19:40
Тер Штеген — о будущем: «У меня длительный контракт с «Барселоной»
18:30
Ямаль: «Отец советовал мне играть в мяч с собаками»
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной» 2
13:41
Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам
13:36
Гави должен вернуться в строй в ноябре
13:33
Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»
11:34
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне» 1
07:24
Педри назвал свою цель на сезон
00:44
Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»
00:21
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-5 лигах по созданным явным моментам
04 Сентября
22:25
«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави
21:50
17-летний Ямаль номинирован на «Золотой мяч»
06:56
Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее» 1
06:29
Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»
05:54
Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси
05:06
Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»
04:44
Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
01:22
Ольмо: «Мы с Рафиньей сразу нашли общий язык в «Барселоне»
00:32
Мингеса: «Барселона» всё ещё переживает переходный период»
03 Сентября
22:57
Кунде: «Теперь мне действительно нравится играть справа в защите» 2
15:30
Лапорта: «Барселона» может сыграть на «Камп Ноу» до конца года
15:21
Лапорта рассказал, как Левандовски помог «Барселоне» в трудный момент 1
15:05
Лапорта: «Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена»
14:43
Лапорта: Приход Ольмо доказывает, что «Барселона» способна брать игроков высокого уровня
14:36
В «Барселоне» рассказали, почему не сохранили Канселу и Фелиша
14:29
Лапорта объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»
14:20
Президент «Барселоны» отказался говорить о Нико Уильямсе
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
05:17
Левандовски рассказал, сколько голов намерен забить в нынешнем сезоне
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
04:27
Рафинья признался, что мог уйти из «Барселоны»
02:31
Алехандро Бальде: «Ямаль играет как ветеран»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
23:55
Бальде высказался о решении своего друга Нико Уильямса не переходить в «Барселону»
23:17
Бальде: «Трудно понимать Флика, когда он говорит по-английски»
15:30
Левандовски: «Флик хочет создать атакующую команду»
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
05:17
Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе» 1
02:10
Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны» 4
01 Сентября
22:52
Деку принял решение по своему будущему в «Барселоне» 1
22:34
Деку может покинуть «Барселону» – он недоволен ситуацией в клубе 2
22:01
Фати не был близок к уходу из «Барселоны» – Флик нашёл для него роль 2
19:38
Болельщики «Барселоны» верят во Флика 6
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 «Спартак» принял решение по Селихову «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе Кривцов отстранён от основы «Краснодара» Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» Осинькин: «Держали в голове замену Сергеева, но в конце уже поняли, что он выдерживает»
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб «Реал» обманул с ценой Беллингема Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время
Спортивные новости
Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион «Нефтехимик» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
59 мин
Сельта Сельта
Вальядолид Вальядолид
2
0
1.67 3.75 4.90
Видео
15.09.24 в 17:15
Жирона Жирона
Барселона Барселона
3.90 3.85 1.80
Видео
15.09.24 в 19:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Атлетик Б Атлетик Б
3.10 3.25 2.26
Видео
15.09.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.34 4.80 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Сентября
16:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал объявление о травме игрока
15:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала состав на дерби с «Жироной»
15:54 · Испания. Ла Лига
Винисиус отреагировал на оскорбления фанатов во время матча
14:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил Карвахалю решение по его будущему
14:45 · Испания. Ла Лига
Два важных игрока вернулись в состав «Реала»
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отправил скаута посмотреть на двух игроков из АПЛ – известны имена
14:24 · Германия. Бундеслига
Клуб из Мадрида может перехватить топ-игрока у «Барселоны» слухи
13:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не продала Ямаля за 250 млн евро известному клубу
13:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила обезопасить Ямаля
12:52 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сделал подарок болбою во время матча 1
12:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти установил новый рекорд в «Реале»
11:49 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Рафиньи
11:08 · Англия. Премьер-лига
Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал»
11:01 · Испания. Ла Лига
Новый клуб претендует на Серхио Рамоса
10:32 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Барселоны» перешёл в российский клуб официально
09:27 · Испания. Ла Лига
У тренера «Барселоны» Флика спросили, кто выиграет «Золотой мяч»
09:22 · Испания. Ла Лига
Мбаппе обратился к «Реалу» после победы
09:06 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик дал важный совет Ямалю 9
08:55 · Испания. Ла Лига
Раскрыта новая зарплата Лунина в «Реале»
08:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» не заслуживал победы»
08:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» 1
08:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Мбаппе в «Реале» 1
08:00 · Испания. Ла Лига
Мбаппе высказался после победы «Реала» 4
02:16 · Испания. Ла Лига
​Мальо признали виновным в сексуальных домогательствах, но он избежит тюрьмы
14 Сентября
23:56 · Испания. Ла Лига
Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне 8
Все новости
Рекомендуем