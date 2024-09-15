«Барселона» назвала состав на дерби с «Жироной»

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить в стартовом составе на дерби таких игроков:

Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Ольмо, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Матч между «Жироной» и «Барселоной» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в прошлом чемпионате «Жирона» дважды обыграла «Барселону» с одинаковым счётом 4:2.