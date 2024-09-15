Винисиус отреагировал на оскорбления фанатов во время матча

В субботу вечером в испанской Ла Лиге встречались «Реал Сосьедад» и «Реал». Команда из Мадрида одержала победу со счётом 2:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Оба гола были забиты с пенальти.

Как сообщает испанская Marca, во время матча Винисиус Жуниор сталкивался с оскорблениями в свой адрес со стороны фанатов «Реал Сосьедада». Когда бразилец открыл счёт, он приложил палец к губам, будто бы призывая трибуны замолчать. Очевидно, это была реакция Винисиуса на оскорбления.

Во вторник, 17 сентября, «Реал» сыграет дома против «Штутгарта» в первом туре Лиги чемпионов.