«Реал» сообщил Карвахалю решение по его будущему

«Реал» уведомил Дани Карвахаля о решении клуба по его будущему. Согласно информации Marca, 32-летний футболист знает, что «сливочные» хотят продлить с ним контракт.

Действующий контракт Карвахаля рассчитан до середины 2025 года. «Реал» хочет продлить соглашение ещё на один сезон. Мадридцы придерживаются того, что контракты с возрастными игроками продлеваются лишь на год.

В скором времени агент Карвахаля должен провести встречу со спортивным директором «Реала».

Стоит сказать, что Дани Карвахаль проводит в «Реале» почти всю карьеру. Исключением стал лишь сезон 2012/2013, который защитник провёл в аренде в «Байере».