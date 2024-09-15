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«Реал» сообщил Карвахалю решение по его будущему

15 Сентября 2024 • 14:57 Комментировать

«Реал» уведомил Дани Карвахаля о решении клуба по его будущему. Согласно информации Marca, 32-летний футболист знает, что «сливочные» хотят продлить с ним контракт.

Действующий контракт Карвахаля рассчитан до середины 2025 года. «Реал» хочет продлить соглашение ещё на один сезон. Мадридцы придерживаются того, что контракты с возрастными игроками продлеваются лишь на год.

В скором времени агент Карвахаля должен провести встречу со спортивным директором «Реала».

Стоит сказать, что Дани Карвахаль проводит в «Реале» почти всю карьеру. Исключением стал лишь сезон 2012/2013, который защитник провёл в аренде в «Байере».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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