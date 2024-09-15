Два важных игрока вернулись в состав «Реала»

В субботу вечером «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счётом 2:0. На следующий день команда Карло Анчелотти начала готовиться к игре против «Штутгарта» в Лиге чемпионов. «Сливочные» опубликовали на своём сайте фото с тренировки. На них видео, что к полноценным тренировкам вернулись Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени.

Беллингем в последний раз играл за «Реал» почти месяц назад – 18 августа. А Тчуамени пропустил две недели – он выступал за «сливочных» 1 сентября.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Штутгартом» пройдёт во вторник, 17 сентября. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.