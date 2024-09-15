«Барселона» не продала Ямаля за 250 млн евро известному клубу

Агент Энди Бара располагает информацией о том, что «Барселона» минувшим летом не продала вингера Ламина Ямаля за огромные деньги – за 250 миллионов евро.

«Одно я знаю наверняка. Несколько месяцев назад «Барселона» отклонила крупное предложение по Ламину Ямалю от «ПСЖ». Речь шла примерно о 250 миллионах евро», - сказал Бара в подкасте Inkubator.

Стоит сказать, что в числе клиентов Энди Бары находятся такие известные игроки, как Дани Ольмо, Альваро Мората и Начо Фернандес. Считается, что Бара близок к руководителям «Барселоны» - к президенту Жоану Лапорте и спортивному директору Деку.