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«Барселона» не продала Ямаля за 250 млн евро известному клубу

15 Сентября 2024 • 13:47 Комментировать

Агент Энди Бара располагает информацией о том, что «Барселона» минувшим летом не продала вингера Ламина Ямаля за огромные деньги – за 250 миллионов евро.

«Одно я знаю наверняка. Несколько месяцев назад «Барселона» отклонила крупное предложение по Ламину Ямалю от «ПСЖ». Речь шла примерно о 250 миллионах евро», - сказал Бара в подкасте Inkubator.

Стоит сказать, что в числе клиентов Энди Бары находятся такие известные игроки, как Дани Ольмо, Альваро Мората и Начо Фернандес. Считается, что Бара близок к руководителям «Барселоны» - к президенту Жоану Лапорте и спортивному директору Деку.

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