«Барселона» решила обезопасить Ямаля

Ламин Ямаль обрёл статус звезды после победы на чемпионате Европы. На турнире вингер был игроком основы сборной Испании, хотя перед финалом ему исполнилось только 17 лет.

Как сообщает Relevo, «Барселона» подумала о безопасности Ямаля и наняла службу охраны для футболиста. Теперь Ламин будет иметь персональное сопровождение во всех местах.

Стоит напомнить, что в августе отец Ламина Ямаля пострадал в результате нападения. Мужчина получил ножевое ранение, но, к счастью, вскоре был выписан из больницы.

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.