Мбаппе сделал подарок болбою во время матча

В субботу вечером «Реал» проводил гостевой матч чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Команда Карло Анчелотти победила со счётом 2:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе – бразилец и француз реализовывали пенальти.

В концовке игры Анчелотти заменил Мбаппе, предоставив несколько игровых минут молодому Эндрику. После замены Мбаппе сделал подарок болбою – звёздный француз вручил парню свою футболку. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Ближайший матч «Реал» проведёт уже во вторник, 17 сентября, - против «Штутгарта» на своём поле в Лиге чемпионов.