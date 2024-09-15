Анчелотти установил новый рекорд в «Реале»

В поединке пятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде встречался с «Реал Сосьедадом». «Королевский» клуб отпраздновал победу со счетом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Как сообщил журналист Педро Мартин, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти установил новый личный рекорд, проведя 32 поединка без поражений. Это лучшая серия в карьере итальянского специалиста.

Стоит отметить, что прежний рекорд он тоже установил у руля «Реала». В сезоне-2013/2014 мадридская команда под его руководством не проигрывала 31 поединок подряд.

По итогам пяти туров «Реал» с 11 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги.