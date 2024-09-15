Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Рафиньи

Рулевой каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре бразильского полузащитника Рафиньи на старте текущего сезона.
«Если сравнить его игру с прошлым сезоном, то можно сказать, что Рафинья вышел на свой пик. Он начал делать разницу на поле. Это прекрасный игрок. Очень приятно наблюдать за его игрой. Он обладает потрясающим техническим оснащением», - передает слова немецкого специалиста Sport.es.
В сезоне-2023/2024 Рафинья поучаствовал в четырех поединках «Барселоны», записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.
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