Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Рафиньи

«Если сравнить его игру с прошлым сезоном, то можно сказать, что Рафинья вышел на свой пик. Он начал делать разницу на поле. Это прекрасный игрок. Очень приятно наблюдать за его игрой. Он обладает потрясающим техническим оснащением», - передает слова немецкого специалиста Sport.es.