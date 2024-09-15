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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый клуб претендует на Серхио Рамоса

15 Сентября 2024 • 11:01 Комментировать

Бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос может трудоустроиться за океаном. У 38-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в МЛС.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в трансфере опытного футболиста заинтересован «Сан-Диего». Серхио может пополнить ряды американского коллектива в конце текущего года. Рамос может подписать двухлетний контракт, чтобы доиграть до 40 лет и уйти из футбола.

В прошлом сезоне защитник выступал в чемпионате Испании за «Севилью». Серхио принял участие в 28 поединках Ла Лиги, в которых забил три гола, получил семь желтых карточек и один раз был удален.

Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Сан-Диего
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