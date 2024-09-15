Новый клуб претендует на Серхио Рамоса

Бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос может трудоустроиться за океаном. У 38-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в МЛС.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в трансфере опытного футболиста заинтересован «Сан-Диего». Серхио может пополнить ряды американского коллектива в конце текущего года. Рамос может подписать двухлетний контракт, чтобы доиграть до 40 лет и уйти из футбола.

В прошлом сезоне защитник выступал в чемпионате Испании за «Севилью». Серхио принял участие в 28 поединках Ла Лиги, в которых забил три гола, получил семь желтых карточек и один раз был удален.

Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом