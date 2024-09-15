У тренера «Барселоны» Флика спросили, кто выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался на тему «Золотого мяча».
«Кто должен получить награду? Это интересный вопрос. Есть много классных игроков, но я не хочу публично высказываться по этому поводу. Это не моя работа», - передает слова специалиста газета Marca.
Ранее в прессе сообщалось, что фаворитами на престижную индивидуальную награду являются бразильский нападающий Винисиус Жуниор и испанский полузащитник Родри Эрнандес. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в конце октября.
Напомним, что в прошлом году обладателем награды стал звездный нападающий Лионель Месси.
Бан пользователя