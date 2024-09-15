Мбаппе обратился к «Реалу» после победы

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после матча с «Реал Сосьедадом» разместил в своих социальных сетях новый пост.

«Отличный выезд в Сан-Себастьян. Вперед, «Реал», - гласит сообщение французского форварда в социальных сетях.

Поединок пятого тура чемпионата Испании завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Мбаппе в этой встрече отметился голом с 11-метровой отметки.

После пяти туров Ла Лиги мадридский гранд набрал 11 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Карло Анчелотти уступают одно очко каталонской «Барселоне», у которой игра в запасе.