Тренер «Барселоны» Флик дал важный совет Ямалю

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед поединком против «Жироны» дал совет 17-летнему форварду «сине-гранатовых» Ламину Ямалю.
«Ямаль сейчас находится на высоком уровне. Но в своем возрасте он может еще улучшаться. Мне нравится наблюдать за тем, как он ежедневно тренируется. Этому парню нужно двигаться только вперед. Это важный момент. Если Ламин хочет стать великим футболистом, то должен продолжать много трудиться. У него не будет много времени на отдых», - передает слова тренера газета Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямаль забил гол и отдал четыре результативных паса.
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