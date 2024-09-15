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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Барселоны» Флик дал важный совет Ямалю

15 Сентября 2024 • 09:06 Комментировать (4)

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед поединком против «Жироны» дал совет 17-летнему форварду «сине-гранатовых» Ламину Ямалю.

«Ямаль сейчас находится на высоком уровне. Но в своем возрасте он может еще улучшаться. Мне нравится наблюдать за тем, как он ежедневно тренируется. Этому парню нужно двигаться только вперед. Это важный момент. Если Ламин хочет стать великим футболистом, то должен продолжать много трудиться. У него не будет много времени на отдых», - передает слова тренера газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямаль забил гол и отдал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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NOBODY
15 Сентября 2024 в 09:19
я думал, тренер ему посоветовал "не раззевать свой рот не по делу"
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aegur
15 Сентября 2024 в 09:36
типа-не подрывай вражьи пуканы😁😁😁🤘
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NOBODY
15 Сентября 2024 в 09:46
ну если тебе нравится читать тупые комменты от этого футболиста - пож-та, наслаждайся )))
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TEREX
15 Сентября 2024 в 10:13
ну правильна павлуша..)) и пущай пачашы зыбы чистит..а то нисЁт аки с мусарнава бачка..ой тоисть аки с барсилоны..))
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