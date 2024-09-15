Тренер «Барселоны» Флик дал важный совет Ямалю

«Ямаль сейчас находится на высоком уровне. Но в своем возрасте он может еще улучшаться. Мне нравится наблюдать за тем, как он ежедневно тренируется. Этому парню нужно двигаться только вперед. Это важный момент. Если Ламин хочет стать великим футболистом, то должен продолжать много трудиться. У него не будет много времени на отдых», - передает слова тренера газета Marca.