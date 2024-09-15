Раскрыта новая зарплата Лунина в «Реале»

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский голкипер Андрей Лунин по новому контракту с мадридским «Реалом».

Как информирует Defensa Central, оклад вратаря был существенно увеличен. Лунин будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. Ранее его оклад составлял 2,5 миллиона. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2030 года.

Лунин выступает за «королевский» клуб с 2018 года. В прошлом сезоне Лунин был основным вратарем «Реала» из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа. 25-летний украинец принял участие в 31 поединке, в которых пропустил 32 мяча. В 12 встречах Андрей сохранил ворота на замке.