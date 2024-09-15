Анчелотти: «Реал» не заслуживал победы»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами после поединка с «Реал Сосьедадом» в рамках пятого тура чемпионата Испании. «Сливочные» одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Винисиус и Мбаппе.

«Это был для нас тяжелый поединок. Возможно, мы не заслуживали победы, ведь соперник играл хорошо. Могу сказать, что я доволен только итоговым результатом. Критика будет позже. Сейчас команда еще не готова на 100 процентов, но в индивидуальном плане футболисты прибавляют», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Мадридский гранд набрал 11 баллов и располагается на второй строчке в таблице чемпионата Испании.