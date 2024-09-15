Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале»

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, кто должен исполнять 11-метровые удары в «королевском» клубе.
«Мы с Винисиусом постоянно ищем друг друга во время тренировок и матчей. Жуниор отличный игрок, который многое сделал для клуба. Я рад играть вместе с ним. Пенальти? Важнее не то, кто бьет 11-метровый, а то, что мы реализовали все попытки», - передает слова французского нападающего газета Marca.
Во вчерашнем матче пятого тура против «Реал Сосьедада» (2:0) Мбаппе и Винисиус реализовали по одному пенальти. «Реал» с 11 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги.
Бан пользователя