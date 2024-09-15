Анчелотти оценил игру Мбаппе в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Килиана Мбаппе в гостевом поединке против «Реал Сосьедада» в рамках пятого тура Ла Лиги. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0, а француз забил гол с пенальти.

«Килиан был свежее, активно обращался с мячом, от него исходила опасность. Мбаппе отлично взаимодействует с Винисусом. Мне понравилось его выступление», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

После этой победы мадридский гранд набрал 11 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице. Мбаппе принял участие в пяти матчах Ла Лиги и отметился тремя забитыми мячами.