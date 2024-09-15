Мбаппе высказался после победы «Реала»

«Это был непростой матч, но мы смогли одержать победу. «Реалу» противостояла хорошая команда. Мы возвращаемся в Мадрид с тремя очками.

Моя форма? С каждым матчем я чувствую себя лучше. Я понимаю, чего хочет от меня главный тренер. Во вторник хочу помочь «Реалу» с победы стартовать в Лиге чемпионов», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.