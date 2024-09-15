​Мальо признали виновным в сексуальных домогательствах, но он избежит тюрьмы

В январе мы сообщали о злоключениях испанского игрока Уго Мальо, который сейчас выступает в Греции за «Арис». Инцидент имел место в 2019 году, когда Мальо выступал за «Сельту».

Свою защиту Мальо пытался построить на том, что не знал, что «облапанный» им клубный символ «Эспаньола» был девушкой - якобы, из-за костюма попугая Мальо не мог разобраться в этом.

Суд аргументам внял, но лишь частично - вина игрока была подтверждена, но тюремного заключения он избежал, отделавшись лишь финансовыми выплатами. Во-первых, он выплатит 1000 евро «пострадавшей» сразу, а во вторых, будет платить ей ещё 20 месяцев - по 10 евро за каждый день, то есть ещё примерно семь тысяч в общей сложности.