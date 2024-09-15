«Жирона» – «Барселона»: Возможные стартовые составы на каталонское дерби в чемпионате Испании

В пятом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет на выезде против «Жироны». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на предстоящий матч.

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Арнау Мартинес, Иван Мартин, Солис, Эррера, Хиль, Абель Руис, Цыганков.

«Барселона»: тер Штеген, Жерар Мартин, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья Диас, Ольмо, Ямаль, Левандовски.

В стане «Барселоны» травмированы Марк Берналь, Рональд Араухо, Гави, Фермин Лопес, Андреас Кристенсен. Постепенно возвращается к тренировкам Френки де Йонг.

«Жирона» зарекомендовала себя в качестве сильной команды в прошлом сезоне, когда она сначала боролась и за чемпионство, а в итоге финишировала в Ла Лиге третьей после «Реала» и «Барселоны».

В розыгрыше чемпионата Испании 2023/2024 годов «Жирона» дважды обыграла «Барселону» с одинаковым счётом 4:2. Так почему жиронцы не могут преподнести сюрприз и сейчас?

В предыдущем туре Ла Лиги «Барселона» выиграла у «Вальядолида» (7:0), а «Жирона» – у «Севильи» (2:0). За четыре тура команда Ханса-Дитера Флика набрала все двенадцать очков, а команда Мичела – семь.

Каталонское дерби между «Жироной» и «Барселоной» состоится сегодня, 15 сентября, на стадионе «Монтиливо». Начало матча – в 17:15 мск. Прямая текстовая трансляцией матча будет доступна по этой ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов