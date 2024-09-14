Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне

И третий выездной матч для мадридского «Реала» на старте сезона получился непростым. Если на островах столичная команда брала по очку, то сегодня удалось добыть победу в Сан-Себастьяне.

Лука Сучич был очень близок к тому, чтобы поразить ворота мадридского «Реала», но попал в левую крестовину со значительной дистанции. Лука Модрич навесил слева со штрафного, и Антонио Рюдигер пробил по воротам в область левого угла, а голкипер совершил спасение ворот хозяев. Ещё раз перекладина спасла мадридцев - Шеральдо Бекер с правой стороны сдвинул мяч к центру и с левой ноги приложился в верхнюю стойку ворот гостей.

Снова каркас ворот сыграл за гостей в первой атаке второго тайма - Умар Садик филигранной передачей с правой стороны создал момент для Сучича, низом поразившего левую штангу мимо ног Эдера Милитао. Арда Гюлер нанёс дальний удар, и мяч попал в отставленную от тела руку Серхио Гомеса - очевидный 11-метровый. В левый угол низом чётко реализовал пенальти Винисиус, хотя казалось, что голкипер был близок к отражению этого удара - 0:1. Вскоре еще один пенальти - Хон Арамбуру в своей штрафной площади наступил на ногу Винисиусу. Килиан Мбаппе вызвался нанести удар с точки и отправил мяч в левую часть ворот, голкипер не угадал - 0:2.

Баски идут в очке над зоной вылета, мадридцы проигрывают лидирующей «Барселоне» всего очко.