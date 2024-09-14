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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне

14 Сентября 2024 • 23:56 Комментировать (6)
Реал Сосьедад
0:2
Реал Мадрид

И третий выездной матч для мадридского «Реала» на старте сезона получился непростым. Если на островах столичная команда брала по очку, то сегодня удалось добыть победу в Сан-Себастьяне.

Лука Сучич был очень близок к тому, чтобы поразить ворота мадридского «Реала», но попал в  левую крестовину со значительной дистанции. Лука Модрич навесил слева со штрафного, и Антонио Рюдигер пробил по воротам в область левого угла, а голкипер совершил спасение ворот хозяев. Ещё раз перекладина спасла мадридцев - Шеральдо Бекер с правой стороны сдвинул мяч к центру и с левой ноги приложился в верхнюю стойку ворот гостей.

Снова каркас ворот сыграл за гостей в первой атаке второго тайма - Умар Садик филигранной передачей с правой стороны создал момент для Сучича, низом поразившего левую штангу мимо ног Эдера Милитао. Арда Гюлер нанёс дальний удар, и мяч попал в отставленную от тела руку Серхио Гомеса - очевидный 11-метровый. В левый угол низом чётко реализовал пенальти Винисиус, хотя казалось, что голкипер был близок к отражению этого удара - 0:1. Вскоре еще один пенальти - Хон Арамбуру в своей штрафной площади наступил на ногу Винисиусу. Килиан Мбаппе вызвался нанести удар с точки и отправил мяч в левую часть ворот, голкипер не угадал - 0:2.

Баски идут в очке над зоной вылета, мадридцы проигрывают лидирующей «Барселоне» всего очко.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:2Реал Мадрид
  58'Винисиус Жуниор (0:1)
  75'Мбаппе Килиан (0:2)
Ремиро АлехандроАрамбуру Хон  28'Субельдия ИгорАгер Наиф 75' (Туррьентес Беньят ( 75') Хави Лопеc 78' (Муньос Айхен ( 78') Субименди МартинСучич Лука 75' (Пачеко Хон ( 75'  82') Бекер Шеральдо 63' (Оскарссон Орри ( 63') Кубо ТакефусаГомес СерхиоУмар Садик  17' 63' (Барренечеа Андер ( 63'  84')
Запасные: Одриосола АльвароОярсабаль МикельАриц ЭлустондоМарреро УнаиМарин ПаблоДжон Мартин ВисентеОласагасти Хон
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди ФерланВальверде ФедерикоМодрич Лука  79'Диас Браим 24' (Родриго ( 24') Гюлер Арда 77' (Васкес Лукас ( 77') Винисиус ЖуниорМбаппе Килиан 90' (Эндрик II ( 90')
Запасные: Местре СерхиоЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIВальехо ХесусАндрес Чема
14 сентября. Стадион "Реале Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад

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Комментарии (6) Все комментарии
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Артур Измаилов
15 Сентября 2024 в 00:01
Когда моментами Мбапе бегает по левому флангу, на этом фоне Вини выглядит просто как бегающий бабуин. У Мбапе качество игры в разы высше, меньше понтов, техника на высоте. Может это Вини надо подтолкнуть в центр ? За 8 игр НОЛЬ забитых с игры.Это не друг друга они мешают, а Вини конкретно Мбапу мешает. Ну не тянет Винисиус на ЗМ , Карвахаль не чем не хуже, сыграл сезон на высоте, все чашки собрал, ЕВРО взял. Мбапе себя еще покажет. А так, сегодня ОТСКОК )))
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gresnik
15 Сентября 2024 в 00:04
арабы по серьезному 1 млдрд предлагают за вини...для них это месячная выручка....ЕСЛИ ТАК нужно его сливать уже зимой!!
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pol-black
14 Сентября 2024 в 23:58
был бы Сосьедад поудачливей...
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Nestea0201
15 Сентября 2024 в 00:00
Если бы у бабушки были яйца....
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pol-black
15 Сентября 2024 в 00:51
ещё один маразматик?
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Nestea0201
15 Сентября 2024 в 01:01
Это почему? Удача, это спутница лучших)
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